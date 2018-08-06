گلایه مدیران صنعت دارو ازبانک مرکزی/داروسازان کشور حمایت نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا تلقی می شود که همواره با حاشیه های سیاسی نیز همراه می شود. بطوریکه خیلی از کمپانی های بزرگ داروسازی در جهان، از حربه دارو، به عنوان اهرم فشار نیز استفاده می کنند. همین نکته است که باعث شده «صنعت دارو»، گرانیگاه سلامت در همه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تلقی شود.

وضعیت صنعت داروسازی ایران در یکی دو دهه گذشته به خصوص چند سال اخیر، به شدت دچار نوسان بوده است. بطوریکه تجربه بحران دارویی در سال ۹۱ را نمی توان فراموش کرد که باعث شد وزیر بهداشت وقت دولت دهم، به نوعی استعفا دهد، هر چند عنوان «برکناری» به او زدند. این وضعیت ، حالا نیز به نوعی در حال تکرار شدن است. نوسانات بازار ارز، تشدید تحریم ها و کمبود منابع مالی دولت برای تزریق به حوزه سلامت، دست به دست هم داده تا شاهد نوعی از نگرانی دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور باشیم. البته مدیران این صنعت بر این عقیده اند که داروسازی کشور توانایی تامین نیازهای دارویی کشورمان را دارد، به شرطی که حمایت شود.

دکتر احمد شیبانی، که در دولت دهم سکاندار سازمان غذا و دارو بود، و از نزدیک مشکلات دارویی را لمس کرده است، روز گذشته در نشستی که در محل یکی از شرکت های داروسازی حومه تهران قرار دارد، به شدت از سیاست های دارویی وزارت بهداشت گلایه کرده و عنوان داشته است که با دیدن فهرست داروهای وارداتی، دلم گرفت.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با بیان این مطلب که ما هرگز تجربه تعطیلی کارخانه را به خاطر کمبود پوکه آمپول نداشتیم، اظهارداشته که هرگز شرایط کنونی حاکم بر صنعت دارو را تجربه نکرده ایم، معتقد است که دارو با تمام کالاها متفاوت است.

هرگز شرایط کنونی حاکم بر صنعت دارو را تجربه نکرده ایم، معتقد است که دارو با تمام کالاها متفاوت است شیبانی معتقد است که به جای اینکه اجازه واردات دارو بدهیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و اجازه ندهیم صنعت دارو زمین بخورد.

وی افزود: دارو از هر کالای اساسی، اساسی تر است چرا که می توان جای نان و برنج را با موارد دیگر پر کرد اما دارو جایگزین ندارد.

شیبانی به فهرست داروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: وقتی لیست داروهای وارداتی را دیدم بعد از ۴۰ سال فعالیت در صنعت دارو، دلم سوخت.

به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اولین مشکل صنعت دارو، مسائل مالی است که هیچ ربطی به تحریم ها و وضعیت سیاست خارجی ندارد.

شیبانی افزود: چرا تا دچار کمبود دارویی در کشور می شویم، سریع می گویید وارد کنید! اینکه راهکار حل مشکل نیست. چرا راحت ترین راه را انتخاب می کنید.

در همین حال، دکتر مهدی پیرصالحی که او نیز مدیرکل دارو در دولت یازدهم بوده است، در این نشست خطاب به معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: کشور در حالت جنگی است اما ما نه تنها در وضعیت جنگ قرار نداریم که گویا در بزم هستیم. دو سال است که فریاد می زنیم صنعت دارو در حال مرگ است و به صحبت های ما توجهی نمی کنند و تازه الان بعد از دو سال به فکر صنعت دارو افتاده اند.

دو سال است که فریاد می زنیم صنعت دارو در حال مرگ است و به صحبت های ما توجهی نمی کنند و تازه الان بعد از دو سال به فکر صنعت دارو افتاده اند وی افزود: ما مانند مریضی هستیم که مدام داد می زنیم در حال مرگ هستیم اما چون هنوز نمرده ایم به فریاد ما گوش نمی دهند.

این مدیر یکی از شرکت های داروسازی، تاکید کرد: تهدید ها و تحریم های امریکا از این ماه قرار است آغاز شود و وضعیت امروز ما ناشی از تحریم ها نیست، ناشی از بی توجهی های این سال هاست.

پیرصالحی افزود: داروهایی از شرکت های هندی وارد می کنیم که نه تنها کیفیت ندارند که شرکت های ما می توانند با کیفیت بهتر آنها را تولید کنیم، اما از شرکت های ما حمایت نمی شود.

وی گفت: در زمان بحران نمی توان دارو تولید کرد، از الان بگویید برای سه ماه بعد چه داروهایی با کمبود روبرو می شوند تا بتوانیم برنامه ریزی و تولید کنیم.

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این نشست، گفت: بیشترین گلایه ما از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است که در کار صنعت دارو دخالت کرده و باعث بروز این وضعیت شده اند.

وی افزود: دلخوری ما از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از این بابت است که می گوییم چرا اجازه می دهند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در امور دارو دخالت کنند.

کبریایی زاده ادامه داد: الان در حدود دو ماه است که هیچ ارزی بابت واردات مواد اولیه دارو به صنعت داروسازی کشور اختصاص داده نشده و ما نگران ماه های آینده هستیم که تحریم ها تشدید خواهد شد و نخواهیم توانست به راحتی مواد اولیه برای تولید دارو، وارد کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر هیچ مشکلی در مسیر واردات مواد اولیه برای تولید دارو وجود ندارد، گفت: مشکل صنعت داروسازی کشور، تصمیمات ارزی است که زمان را از ما گرفته است.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، معتقد است که ۹۷ درصد مشکلات دارو به وسیله همین جمع شرکت های دارویی حل می شود، ولی این باور باید در سازمان غذا و دارو وجود داشته باشد.