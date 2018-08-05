۴۰ درصد دانشجویان خارجی علوم پزشکی اصفهان افغانستانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صبری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: جذب دانشجویان بین المللی در هر دانشگاه علوم پزشکی از اولویت های وزارت بهداشت است و باید تا سال ۱۴۰۴ مشخص شود که هر دانشگاهی چه تعداد دانشجوی خارجی جذب کرده است که ابعاد مختلفی دارد و مسئله آن مالی و اقتصادی نیست.

وی بیان داشت: هدف از این دستورالعمل شناساندن بیشتر فرهنگی ایرانی است و در شرایطی که نگاه های تهاجمی علیه ایران وجود دارد، باید بتوانیم با برقراری روابط علمی و دانشگاهی تعاملات بین کشوری خوبی ایجاد کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: جذب دانشجوی بین المللی یکی از مفاد اسناد بالادستی است که اکثر دانشگاه های کشور در این راستا اقدامات خود را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این زمینه از دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمی عقب تر است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای ماموریت بین المللی، اقدام به فراخوان جذب دانشجوی غیر ایرانی در سال تحصیلی جدید کرده است.

صبری بیان داشت: مقرر شد که زمینه تحصیل دانشجویان خارجی را در ۲۵ رشته پزشکی ایجاد کنیم و تا شهریور مهلت ثبت نام برای دانشجویان خارجی است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۵ متقاضی از کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و عراق متقاضی تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده اند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این دانشجویان در رشته هایی مانند پزشکی عمومی، دندانپزشکی، کارشناسی پرستاری، مامایی و اتاق عمل، میکروبیولوژی، آناتومی، انگل شناسی، طب ایرانی و داروسازی جذب می شوند.

وی افزود: تدریس دانشجویان به زبان لاتین است و طبق تفاهم نامه همکاری با دانشگاه اصفهان، زبان فارسی نیز به این دانشجویان آموزش داده می شود.