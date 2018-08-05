  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۴

استاندار خراسان رضوی:

دشمن مبانی دینی مردم را نشانه گرفته است

مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت: دشمنان امروز  مبنای ایمانی مردم که زیربنای تداوم نظام است را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی درمشهد اظهارکرد:حضور مراجع و علما در مشهد فرصت مغتنمی برای طلاب علوم دینی و مردم بوده و  این حضور برای مجریان و مسئولان به عنوان خادمان مردم آثار وبرکات زیادی دارد.

وی افزود:به عنوان نماینده دولت برای ارتقا کمی و کیفی خدمت به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خود را به اجرایی کردن رهنمودهای مراجع بزرگوار و علمای دینی ملزم می دانیم و  معتقدیم تعامل مسئولان با علما باید بیش از پیش افزایش یابد زیرا این قشر معمولا محل رجوع مردم و گوش شنوا برای مشکلات آنان هستند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: دشمنان امروز  مبنای ایمانی مردم که زیربنای تداوم نظام است را نشانه گرفته اند و با اهانت به قرآن و مساجد و حوزه های علمیه و روحانیت سعی در ایجاد فاصله بین دین و مردم دارند با این وجود در چند ماه نخست امسال نزدیک به دو درصد ورود زائران به مشهد مقدس افزایش یافته و تلاش می شود تا برای جذب زائران خارجی نیز بیش از پیش برنامه ریزی شود. 

رشیدیان تاکید کرد: درراستای ارتباط بیشتر با مردم به مسئولان توصیه شده با حضور در جامعه و حوزه های مختلف و شنیدن نظرات مردم و بررسی های کارشناسانه تصمیم های لازم را دبه صورت میدانی اتخاذ کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف اقتصادی افزود : در بحث نظارت بر بازار که یکی از مطالبات به جای مردم و دغدغه های برخی از علما و مراجع است ، از ابتدای سال تا کنون ۱۳۵ هزار مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۹ هزار پرونده شده است و بیش از یک میلیارد تومان اضافه دریافتی در محل به مردم برگردانده شده است.

کد خبر 4366681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها