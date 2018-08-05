دشمن مبانی دینی مردم را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی درمشهد اظهارکرد:حضور مراجع و علما در مشهد فرصت مغتنمی برای طلاب علوم دینی و مردم بوده و این حضور برای مجریان و مسئولان به عنوان خادمان مردم آثار وبرکات زیادی دارد.

وی افزود:به عنوان نماینده دولت برای ارتقا کمی و کیفی خدمت به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خود را به اجرایی کردن رهنمودهای مراجع بزرگوار و علمای دینی ملزم می دانیم و معتقدیم تعامل مسئولان با علما باید بیش از پیش افزایش یابد زیرا این قشر معمولا محل رجوع مردم و گوش شنوا برای مشکلات آنان هستند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: دشمنان امروز مبنای ایمانی مردم که زیربنای تداوم نظام است را نشانه گرفته اند و با اهانت به قرآن و مساجد و حوزه های علمیه و روحانیت سعی در ایجاد فاصله بین دین و مردم دارند با این وجود در چند ماه نخست امسال نزدیک به دو درصد ورود زائران به مشهد مقدس افزایش یافته و تلاش می شود تا برای جذب زائران خارجی نیز بیش از پیش برنامه ریزی شود.

رشیدیان تاکید کرد: درراستای ارتباط بیشتر با مردم به مسئولان توصیه شده با حضور در جامعه و حوزه های مختلف و شنیدن نظرات مردم و بررسی های کارشناسانه تصمیم های لازم را دبه صورت میدانی اتخاذ کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف اقتصادی افزود : در بحث نظارت بر بازار که یکی از مطالبات به جای مردم و دغدغه های برخی از علما و مراجع است ، از ابتدای سال تا کنون ۱۳۵ هزار مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۹ هزار پرونده شده است و بیش از یک میلیارد تومان اضافه دریافتی در محل به مردم برگردانده شده است.