  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد مطرح کرد؛

برگزاری فعالیت های فرهنگی و قرآنی در ۹۱ مسجد بروجرد

بروجرد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد از برگزاری فعالیت های فرهنگی و قرآنی در ۹۱ مسجد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صادق جعفرپور در سخنانی از فعالیت ۹۱ مسجد شهری و روستایی در مناطق مختلف شهرستان بروجرد خبر داد.

وی افزود: مساجد صرفا محل عبادت نیست، بلکه مساجد باید محور فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باشد، همانطور که حضرت امام (ره) فرمود، مسجد سنگر است، مسجد بهترین مکان برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن و ارتقای ارزش های دینی برای نسل جوان جامعه اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: آینده و نهادینه کردن فرهنگ جهادی و انقلابی همواره در مساجد به دست نوجوانان و جوانان جامعه صورت می گیرد و این امری اجتناب ناپذیر است.

حجت‌الاسلام جعفرپور بیان کرد: جامعه ای می تواند به سمت موفقیت پیش برود که برای تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان خود در مساجد برنامه های تاثیرگذار و کارآمدی داشته باشد که خوشبختانه در این شهرستان ۹۰ مسجد شهری و روستایی مشغول فعالیت های فرهنگی، مذهبی و قرآنی موثر و قابل قبولی هستند.

