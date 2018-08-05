محلات نیازمند طرح بازآفرینی در ۴۲ شهر استان تهران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تواهن بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد استانی بازآفرینی در جمع خبرنگاران با بیان این که زمین های دولتی با هر نوع کاربری برای اجرای طرح بازآفرینی در استان تهران به اندازه کافی موجود است، گفت: اجرای طرح بازآفرینی در ١١ شهر استان تهران با تعیین تکلیف زمین های هدف ،به زودی انجام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان این که به جز شهر تهران در ٤٢ شهر استان، زمین های دولتی برای طرح بازآفرینی شناسایی شده است، تشریح کرد: فرمانداران و شهرداران با کمک اداره ثبت، اطلاعات به دست آمده از زمین ها را برای اجرای طرح در اختیار قراردهند.

تواهن اضافه کرد: برای اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری ، ١١ شهر در استان تهران از سوی ٨ فرمانداری پاکدشت، اسلامشهر، ملارد، پردیس،رباط کریم، پیشوا، بهارستان و قدس تعیین شده است.

وی افزود: در جلسه ای تعیین محلات و زمان بندی تدوین برنامه اقدام مشترک و تعیین تکلیف زمین ها مشخص خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به گفته محمدحسین مقیمی، استاندار تهران، در این استان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حاشیه نشین و ساکن بافت فرسوده زندگی می کنند، که باید طرح بازآفرینی در این محلات اجرا شود.