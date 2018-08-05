احتمال مبادله کشیش آمریکائی با مدیر «هالک بانک» ترکیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهوریت، ترکیه و آمریکا به توافق مبادله زندانیان نزدیک شده اند.

در مقاله منتشره در این خصوص آمده است: آنکارا و واشنگتن قرار است به توافقی درباره آزادی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی در ازای آزادی «محمت هاکان آتیلا» معاون مدیر اجرایی «بانک هالک ترکیه» برسند.

این در حالیست که تنش ها میان دو کشور پس از بازداشت کشیش آمریکائی متهم به همکاری با عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ شدت گرفته است؛ تا جائیکه آمریکا در روزهای گذشته وزرای کشور و دادگستری ترکیه را مورد تحریم قرار داد.

در واکنش به این اقدام، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز ۲ وزیر آمریکائی را تحریم و دستور داد تا دارایئی های آن ها در این کشور توقیف شود.

گفتنی است آندرو برونسون کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با گروه‌ وابسته با فتح الله گولن- که ترکیه مدعی دست داشتن آن در کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور است- و نیز جاسوسی در بازداشت بوده و به ۳۵ سال زندان محکوم شد.

در همین رابطه، هیئت منصفه پرونده «محمد هاکان آتیلا» معاون سابق «هالک بانک» ترکیه در آمریکا ۱۴ دی ماه سال گذشته وی را در ۵ مورد مجرم و در یک مورد بی‌ گناه اعلام کرد.

بر اساس اعلام رأی این هیئت در نیویورک واقع در آمریکا، آتیلا متهم به ارتکاب جرایم «دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران»، «مشارکت در فریب دادن آمریکا»، «فریب دادن بانک‌های آمریکا»، «مشارکت در فریب‌ دادن بانک‌های آمریکا» و «مشارکت در پولشویی» بود. وی همچنین در جرم «پولشویی» بی‌گناه شناخته شده است.