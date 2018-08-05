اختصاص ارز فروش گاز به ترکیه برای واردات دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری ، گفت: تاکنون حدود ۲۲۰ میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه دارو، حدود ۳۴۰ میلیون دلار ارز به واردات دارو، حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز به واردات تجهیزات پزشکی و مبلغی هم به شیرخشک و... اختصاص یافته است.

وی افزود: سهمیه ارز ۳.۵ میلیارد دلاری واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی قطعی است.

اصغری گفت: پایدارترین نوع ارز یعنی ارز حاصل از فروش گاز ایران به ترکیه (یورو) به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است، چون احتمال قطع گاز ایران به ترکیه بسیار کم است.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: تلاشمان این است که تا پایان مهر ماه کل ارز را تخصیص دهیم تا با رسیدن ماه آبان و آغاز تحریم‌ها، دچار کمترین مشکل شویم.