به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار اعضای ستاد آیینهای فاطمی و مسئولان جشنواره مردمی کرامت با اشاره به اینکه هر مراسمی با سبقه دینی، در حوزه شعائر و سنتهای الهی میگنجد، اظهار کرد: این شعائر و سنتها محدود و بسته نیست به این معنا که میتوان آنها را کم و زیاد کرد مگر اینکه در برخی از شعائر از جمله شعائر حج تکلیف الهی به صورت کامل مشخص شده باشد اما در سنتهایی همانند عزاداری امام حسین علیهالسلام و جشنهای دهه کرامت محدودیت خاصی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سنت دهه کرامت طی سالهای اخیر به صورت جدی دنبال شده و اکنون در سراسر جهان گسترش یافته است و روز قیامت نیز از افرادی که این سنت نیکو را ایجاد کردهاند مورد عنایت خداوند قرار میگیرند.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: دهه کرامت از جمله سنتهایی است که خوب و مطلوب ایجاد شده است اما همواره آسیبها و آفتهای مختلف آن را تهدید میکند همانطور که نماز نیز از جمله سنتهای عبادی است که جایگاه انسان را ارتقا میبخشد اما گاهی به علت ناآگاهی برخی افراد به حاشیه کشیده میشود.
وی ادامه داد: حفظ دهه کرامت از آسیبها و آفتها نیازمند نظارت است و این نظارت باید در حوزه محتوا، مدیریت و اجرا دنبال شود چراکه این سه حوزه آسیبپذیر است؛ فردی هم که ناظر میشود باید از میان بانوان و آقایان انتخاب شود و با محتوا نیز آشنایی لازم را داشته باشد تا بتواند به شیوه مطلوب کار خود را دنبال کند.
آیتالله سعیدی با اشاره به اینکه هر برنامهای که مورد استقبال قرار گیرد الزاماً نمیتواند خوب و مطلوب باشد، تصریح کرد: در حوزه اجرا نیز باید وحدت مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: ما نباید چند روز مانده به دهه کرامت برنامههای خود را دنبال کنیم بلکه باید چند ماه مانده به این دهه برنامهریزیها را انجام داده تا در دهه کرامت با مطلوبترین نتیجه روبرو شویم.
