۹۸ درصد حوزه سرزمینی استان سمنان تحت مدیریت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد بعدازظهر یکشنبه در شورای اطلاعرسانی جهاد کشاورزی استان سمنان به میزبانی این اداره کل، ضمن بیان اینکه جهاد با مدیریت ۹۸ درصد حوزه سرزمینی در استان یکی از گستردهترین امور اداری را دارد، تأکید کرد: این اداره کل بازندگی ۹۸ درصد مردم استان ازلحاظ مستقیم و غیرمستقیم در تماس است لذا رضایتمندی مردم از امور اداری جهاد، اولویت محسوب میشود.
وی بابیان اینکه اعلام و تبیین اقدامات صورت گرفته در جهاد، رکن اصلی رضایتمندی است، افزود: در صورتی میتوانیم امید را در بین مردم زنده نگهداریم که بتوانیم عملکرد و اقدامات صورت گرفته در نظام اسلامی را به آنها بیان کنیم.
اختصاص ۷۲ میلیارد تومان به حوزه آبوخاک
مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان درباره اهمیت رسالت روابط عمومی در حوزه این اداره کل، تأکید داشت: روابط عمومیها باید تلاش کنند با روشهای گوناگون بین مردم و مدیران بخش کشاورزی ارتباط برقرار کنند تا هم از اقدامات انجامشده مطلع شوند و هم در حوزه اطلاعرسانی به اقشار مردم موفق عمل باشند.
میرعماد بابیان اینکه ۷۲ میلیارد تومان برای حوزه آبوخاک طی دو سال اخیر اختصاصیافته که این امر در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه است، گفت: اگر روابط عمومیها و رسانه ها این موارد را که در زمره دستاوردهای نظام اسلامی است، بیان نکنند، چگونه مردم متوجه اقداماتی از این دست با چنین اهمیتی می شوند؟
وی افزود: ما در استان سمنان طی سال های شاهد صدور بیش از ۷۰ درصد پروانههای فعالیت در بخشهای صنایع تبدیلی و تکمیلی که همانا نیاز استان است، بوده ایم لذا ارتباط با مردم و اطلاعرسانی در حوزه خدمات صورت گرفته باعث می شود که مردم از این مسائل آگاه شوند.
نظر شما