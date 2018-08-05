۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان:

برنامه رصد شهاب باران در کویر سمنان برگزار می‌شود

سمنان-سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، گفت: برنامه رصد شهاب باران در کویر سمنان هم‌زمان با روزهای هجدهم و نوزدهم مردادماه۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری برگزاری مراسم رصد شهاب‌سنگ‌ها در کویر سمنان به میزبانی شهرداری، ضمن اشاره به اینکه این همایش علمی، تفریحی هجدهم و نوزدهم ماه جاری برگزار خواهد شد، تأکید کرد: شانزدهم مردادماه، آخرین‌مهلت ثبت‌نام برای حضور در این برنامه است.

وی با برای اینکه تور رصد اجرام آسمانی طی روزهای آتی برای دویست و هشتمین بار در سمنان برگزار می‌شود، افزود: رصد اجرام آسمانی در آسمان کویر به‌وضوح دیده می‌شود و یکی از اهداف برگزاری این جشنواره‌ها ایجاد رغبت در بین مردم برای حضور در کویر، جذب گردشگر و مسافران و همچنین ترویج گردشگری علمی است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، آموزش مقدماتی نجوم و عکاسی نجومی را از برنامه‌های جانبی این همایش علمی دانست و گفت: بهترین زمان مشاهده بارش شهابی بعد از نیمه‌شب تا ساعت سه بامداد در ارتفاع مناسب و یا دشت کویر است که این شرایط خاص پیش از اعزام دوست داران نجوم به آن‌ها تذکر داده می‌شود.

بابایی بابیان اینکه رصد بر سیاوشی پدیده‌ای است که هر ۱۳۵ سال یکبار دیده می شود، ابراز کرد: این مقوله به جذابیت همایش رصد اجرام آسمانی در کویر سمنان کمک می‌کند.

کد خبر 4366728

