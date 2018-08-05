۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی:

۱۶هزار راس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی خارج شد

اراک- سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ۱۶ هزار و ۵۹۱ راس دام غیرمجاز امسال با تشکیل ۴۶ فقره پرونده از سطح مراتع این استان خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، عبدالحسین محمدی اظهار داشت: شهرستان ساوه با تشکیل ۱۶ فقره پرونده و خارج کردن شش هزار و ۷۵ راس دام بیشترین و شهرستان های اراک و زرندیه به ترتیب رتبه دوم و سوم خروج دام های غیرمجاز را از مراتع استان داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: این دام ها از استان های قم و تهران به مراتع این استان وارد شده بودند که پس از شناسایی با صاحبان آن ها برخورد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: دو میلیون هکتار مرتع در استان مرکزی وجود دارد که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار راس دام یعنی حدود سه برابر ظرفیت مراتع در این اراضی چرا می کنند.

محمدی ادامه داد: معیشت ۳۷ هزار خانوار در استان مرکزی وابسته به مراتع است و برای حفظ و حراست از این عرصه ها برخورد با دام های غیرمجاز و فاقد پروانه در دستور کار اداره کل منابع طبیعی استان قرار دارد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی چرای غیر مجاز دام را از عوامل اصلی تخریب مراتع دانست و گفت: ۴۱۰ فقره طرح مرتع داری تاکنون با هدف مدیریت پایدار این منابع طبیعی در استان مرکزی تهیه شده است.

