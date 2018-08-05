۱۶هزار راس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، عبدالحسین محمدی اظهار داشت: شهرستان ساوه با تشکیل ۱۶ فقره پرونده و خارج کردن شش هزار و ۷۵ راس دام بیشترین و شهرستان های اراک و زرندیه به ترتیب رتبه دوم و سوم خروج دام های غیرمجاز را از مراتع استان داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: این دام ها از استان های قم و تهران به مراتع این استان وارد شده بودند که پس از شناسایی با صاحبان آن ها برخورد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: دو میلیون هکتار مرتع در استان مرکزی وجود دارد که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار راس دام یعنی حدود سه برابر ظرفیت مراتع در این اراضی چرا می کنند.

محمدی ادامه داد: معیشت ۳۷ هزار خانوار در استان مرکزی وابسته به مراتع است و برای حفظ و حراست از این عرصه ها برخورد با دام های غیرمجاز و فاقد پروانه در دستور کار اداره کل منابع طبیعی استان قرار دارد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی چرای غیر مجاز دام را از عوامل اصلی تخریب مراتع دانست و گفت: ۴۱۰ فقره طرح مرتع داری تاکنون با هدف مدیریت پایدار این منابع طبیعی در استان مرکزی تهیه شده است.