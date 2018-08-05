هواپیمای آب پاش فردا به هورالعظیم اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده عصر یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: ۲۵ روز است که هورالعظیم دچار حریق شده و در مرحله اول هماهنگی های زیادی برای ورود امکانات داخلی به کشور عراق نیاز بود که ورود بالگردها به سرزمین عراق حدود ۱۰ روز زمان برد.

وی افزود: بعد از ۶ روز فعالیت که مقداری از کانون های تولید دود را مهار کردند چون با بالگرد به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد هواپیمای ایلوشین با ظرفیت هر بار جابجایی چهار تُن آب به عراق رفت و هفت پرواز انجام داد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان تصریح کرد: چون جهت وزش باد عمدتا غرب و شرق هست دود ناشی از آتش سوزی هورالعظیم وارد استان خوزستان می شود.

لاهیجان زاده با اشاره به وقوع آتش سوزی برای دومین بار در تالاب هورالعظیم بیان کرد: بالگردها از سه روز پیش وارد استان شدند و نزدیک به ۶۵ سورت پرواز انجام دادند.

وی عنوان کرد: بالگرد به دلیل ظرفیت پائین جابجایی آب توانایی اطفای حریق را به تنهایی ندارد؛ بنابراین فردا دوباره هواپیمای ایلوشین به پرواز درمی آید.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان یادآور شد: مسئله رهاسازی آب و ورود زمینی هم مدنظر هست هرچند که منطقه باتلاقی و آلوده به مین است.