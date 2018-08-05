نقدینگی کشور ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶)، ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه امسال ۸۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۱ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۷۶۶.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۳ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۲۰۵۹.۵ هزار میلیارد ریال با ۲۵ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۹.۷ درصد رشد، ۱۳۷۶۸.۰ هزار میلیارد ریال است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۰۵۰.۹ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۱.۲ درصد رشد نشان می دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۴۵۹۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۱۴.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲.۱ درصد کاهش است. بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۵۰.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۵۹۴.۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۸.۰ درصد کاهش، ۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۱ درصد افزایش به ۱۶۶۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خرداد ماه سال ۹۷ با ۱۸.۸ درصد رشد، ۱۱۰۵۰.۹ هزار میلیارد ریال است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۵۵۵.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴.۸ درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۴۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۴ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، ۴۹۱۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۶ دارای ۲۴.۳ درصد رشد است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۸۶۷.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۵۴۷۲.۹ هزار میلیارد ریال است که ۲۱.۶ درصد رشد دارد.