  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان:

عراق باید به تعهد آبگیری هورالعظیم عمل کند

عراق باید به تعهد آبگیری هورالعظیم عمل کند

اهواز - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: عراق باید به تعهدات خود در قبال آبگیری تالاب هورالعظیم عمل کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حاجی زاده عصر یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با ریزگردها در خوزستان اظهار کرد: بیش از یک ماه گذشته درگیر آتش سوزی تالاب هورالعظیم هستیم و عدم همکاری کشور عراق مشکل اصلی است.

وی با اشاره به انعقاد قراردادی بین وزارت دفاع و سازمان مدیریت بحران کشور افزود: وزارت امور خارجه و نمایندگی آن در استان، استاندار، سازمان محیط زیست کشور و دیگر دستگاه های ذیربط پیگیری های بسیاری برای رفع این معضل داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: بار اول آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم اطفاء شد ولی آتش سوزی دوباره آن علت روشنی ندارد و شاید هم عمدی باشد.

حاجی زاده تاکید کرد: هرچند دوسوم علت آتش سوزی در هورالعظیم به دلیل خشکسالی و بی آبی است ولی این موضوع به یک ابربحران تبدیل و مردم را با مشکل مواجه و یک معضل بزرگی در استان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: باید یک هماهنگی در سطح کلان شود که عراق طبق کنوانسیون های بین المللی باید به تعهدات خود در خصوص آبگیری تالاب عمل کند. در یک سالی که با بحران خشکسالی مواجه هستیم ولی آبگیری تالاب انجام شد، پس طرف عراقی هم باید همکاری لازم را داشته باشد.

کد خبر 4366747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها