۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۵۰

واشنگتن پست بررسی کرد:

افزایش حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان

افزایش حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان

حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان طی چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، براساس آمار رسمی از ماه ژانویه تا اواخر ماه جولای یعنی حدود شش ماه گذشته حداقل ۲۰۰ شهروند افغانستان در جریان حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در شرق افغاستان جان خود را از دست داده‌اند.

در این گزارش گفته شده افزایش حملات تروریستی داعش در افغانستان بویژه در مناطق شرقی این کشور همزمان با افزایش امیدها برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان دولت مرکزی و گروه طالبان بوده است و این نشان می‌دهد که داعش به عنوان مانع عمده در مسیر صلح افغانستان به شمار می‌رود.

از سوی دیگر افزایش ناامنی‌ها در افغانستان از سوی اعضای داعش همزمان شده با آماده سازی این کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در مهرماه برگزار شود و براین اساس تحرکات گروه تروریستی داعش می‌تواند بر وضعیت برگزاری انتخابات در افغانستان نیز تاثیر باشد.

در این گزارش آمار اعضای داعش در افغانستان بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر اعلام شده است.

