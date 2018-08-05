مصوبات هیات رییسه سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه هیات رییسه سازمان لیگ عصر امروز یکشنبه در دفتر ریاست فدراسیون والیبال تشکیل شد و احمد ضیایی ریاست فدراسیون والیبال، امیرحسین منظمی دبیر کل، کریم فروزان رئیس هیات آذربایجان غربی، میلاد تقوی مازندران، امید هاشمی نماینده باشگاه سایپا، پیمان رضایی نماینده باشگاه شهرداری ارومیه، جمشید حمیدی نماینده رسانه ها، محمدحسین شفقی رئیس سازمان لیگ و مسعود یزدان پناه دبیر سازمان لیگ در این جلسه حضور داشتند. دستور این جلسه بررسی پیشنهادات و مصوبات شواری عمومی سازمان لیگ که در تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شده بود.

بعد از قرائت دستور و بحث و تبادل نظر این موارد به تصویب رسید:

– برگزاری مسابقات قهرمانی کشور مینی والیبال در رده نونهالان.

– برگزاری مسابقات جام حذفی و معرفی قهرمان آن به یکی از مسابقات معتبر آسیایی.

– برگزاری مسابقه سوپرجام میان قهرمان لیگ و جام حذفی.

– نحوه برگزاری پلی آف مسابقات در روز قرعه کشی مشخص می شود.

– تمام مربیان لیگ برتر و سرمربیان تیم های دسته اولی باید مدرک بین المللی داشته باشند.

– مقرر شد تا مسابقات ۲۰ روز پیش از شروع لیگ ملت ها ادامه داشته باشد.

– باشگاه ها باید نماینده فرهنگی معرفی کنند تا تعامل بیشتری با کمیته فرهنگی فدراسیون انجام شود.

– بازیکنان خارجی اجازه حضور در لیگ دارند که در ۳ سال گذشته عضو تیم ملی کشور مربوطه بوده باشند.

– کلیه تیم های لیگ برتری و دسته اول با هماهنگی سازمان لیگ می توانند اقدام به فروش و واگذاری امتیاز خود نمایند.

-۳۱ خرداد تا ۳۱ مردادماه فصل نقل و انتقالاتی است و تیم های لیگ برتری، دسته اول و دسته دوم می توانند حداکثر ۵ بازیکن بزرگسال لیگ برتری، دسته اولی و یا دسته دومی را جذب کنند.