به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتستان اظهار داشت: در راستای توسعه شاخص‌های سلامت در استان بوشهر تلاش خوبی صورت گرفته و شاهد دستیابی به موفقیت‌هایی هستیم.

وی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌های بسیار خوبی نیز در شهرستان دشتستان در دست اجرا داریم که از مطالبات مهم مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اجرای ۵۰ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تخصیص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۲ درصدی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، خاطرنشان کرد: تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان به ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که امسال شاهد تسریع در تکمیل آن خواهیم بود.

کشمیری از افتتاح ۱۰ خانه بهداشت دشتستان در هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: بهره‌برداری از مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر دشتستان با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های هفته دولت است.