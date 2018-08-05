انجام دو عملیات امداد هوایی در البرز/ انتقال ۶ بیمار

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی دو پراید در شهرستان های طالقان و اشتهارد خبر داد و اظهار کرد: این دو حادثه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

وی در ادامه با بیان اینکه این دو حادثه حوالی ۱۲ ظهر امروز یکشنبه در شهرستان های طالقان و اشتهارد رخ داد، تاکید کرد: در روند امدادرسانی به ۷ مصدوم حادثه ای که در جاده اشتهارد بعد از روستای فرد آباد به وقوع پیوست یک فروند بالگرد و دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و سه تن از مصدومین که خانم ۳۹ ساله، پسر ۹ ساله و شیرخوار ۹ ماهه دچار آسیبهای جدی و تهدید کننده حیاتی بودند توسط بالگرد اورژانس هوایی البرز به نزدیک ترین بیمارستان منتقل شده و ۴ تن دیگر توسط دو دستگاه آمبولانس اعزامی به بیمارستانی واقع در ماهدشت اعزام شدند.

بابایی تصریح کرد: به منظور امدادرسانی به مصدومین حادثه واژگونی پراید با سه سرنشین خانم در شهرستان طالقان، روستای گوران نیز بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: تکنسینهای اعزامی به محض رسیدن به محل وقوع حادثه، اقدامات لازم درمانی را آغاز کرده و با توجه به شرایط حاد و ویژه مصدومان، درخواست اعزام هوایی را مطرح کردند.

بابایی گفت: هر سه مصدوم این حادثه، توسط بالگرد اورژانس به کرج منتقل شده و در نزدیک ترین بیمارستان کرج بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند.