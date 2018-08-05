۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی البرز:

انجام دو عملیات امداد هوایی در البرز/ انتقال ۶ بیمار

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از انجام دو عملیات امداد هوایی در این استان خبر داد.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی دو پراید در شهرستان های طالقان و اشتهارد خبر داد و اظهار کرد: این دو حادثه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

وی در ادامه با بیان اینکه این دو حادثه حوالی ۱۲ ظهر امروز یکشنبه در شهرستان های طالقان و اشتهارد رخ داد، تاکید کرد: در روند امدادرسانی به ۷ مصدوم حادثه ای که در جاده اشتهارد بعد از روستای فرد آباد به وقوع پیوست یک فروند بالگرد و دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و سه تن از مصدومین که خانم ۳۹ ساله، پسر ۹ ساله و شیرخوار ۹ ماهه دچار آسیبهای جدی و تهدید کننده حیاتی بودند توسط بالگرد اورژانس هوایی البرز به نزدیک ترین بیمارستان منتقل شده و ۴ تن دیگر توسط دو دستگاه آمبولانس اعزامی به بیمارستانی واقع در ماهدشت اعزام شدند.

بابایی تصریح کرد: به منظور امدادرسانی به مصدومین حادثه واژگونی پراید با سه سرنشین خانم در شهرستان طالقان، روستای گوران نیز بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: تکنسینهای اعزامی به محض رسیدن به محل وقوع حادثه، اقدامات لازم درمانی را آغاز کرده و با توجه به شرایط حاد و ویژه مصدومان، درخواست اعزام هوایی را مطرح کردند.

بابایی گفت: هر سه مصدوم این حادثه، توسط بالگرد اورژانس به کرج منتقل شده و در نزدیک ترین بیمارستان کرج بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند.

