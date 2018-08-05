جوان ۱۷ ساله کوهدشتی در آبشار «افرینه» غرق شد

سید حبیب الله موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر از غرق شدن جوان ۱۷ ساله کوهدشتی در آبشار روستای «افرینه» شهرستان پلدختر خبر داد.

وی گفت: «اشکان گراوند» جوانی از شهرستان کوهدشت که برای تفریح و سرگرمی به آبشار «افرینه» عزیمت کرده بود، با بی توجهی به تابلو شنا ممنوع، قصد شنا در آب های این آبشار را داشت که به علت نا آشنایی با فنون شنا غرق شد.

وی افزود: با تلاش اهالی روستای «افرینه» جسد این جوان از درون آب بیرون کشیده شد، اما متاسفانه علی رغم تلاش پزشکان مرکز درمانی شهر معمولان در نهایت جان باخت.

آبشار «افرینه» در روستایی به همین نام در حاشیه جاده پلدختر - خرم آباد واقع در ۳۸ کیلومتری پلدختر است که هر ساله پذیرای شمار زیادی از گردشگران به ویژه در فصول بهار و تابستان است.