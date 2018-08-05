به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن بیانیه ای درباره عملیات الدریهمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیات منحصر به فردی که براساس اطلاعات و نفوذ در صفوف دشمن رخ داد؛ برخی از گردانهای نیروهای متجاوز و اشغالگران سعودی و اماراتی مورد حمایت آمریکا و انگلیس را در ساحل غربی یمن به نقطه مرگباری که از قبل آماده کرده بودند در اطراف شهر الدریهمی واقع در جنوب استان الحدیده در غرب یمن کشاندند.

نیروهای مسلح یمن بیان کرد: نتیجه این عملیات کشته و زخمی و تسلیم شدن بیش از ۱۵۰ مزدور از نیروهای متجاوز و اشغالگران که در میان آنها فرماندهان مهم دیده می شوند، بود. متجاوزان به شدت دچار وحشت شدند.

در این بیانیه آمده است: ارتش و کمیته های مردمی یمن در ابتدای عملیات با ادوات زرهی و سرنشینان خودروهای نظامی و زرهی با سلاح مناسب برخورد کردند و ۱۰ خودرو نظامی را منهدم کردند. موفقیت این عملیات برگی از تاکتیک های نظامی است که با متجاوزان و اشغالگران در ساحل غربی برخورد می شود.

نیروهای مسلح یمن ضمن تاکید بر ادامه تاکتیک های نظامی زمینی، دریایی و هوایی ضد متجاوزان و تمجید از فرماندهان ارتش و کمیته های مردمی یمن و ساکنان تهامه و استان الحدیده و جانفشانی های انجام شده ضد متجاوزان اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن از عقب نشینی افرادی از استانهای جنوبی یمن که در کنار دشمن در جبهه ساحل غربی می جنگیدند، استقبال می کند به ویژه که برای آنها مشخص شده است که دشمن آنها را در چه ورطه ای گرفتار کرده است.

در این بیانیه آمده است: سرنوشت متجاوزان مشابه متجاوزانی که در طول تاریخ به یمن یورش برده اند و یمن مستقل و یکپارچه با ملت بزرگش می ماند.