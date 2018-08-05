به گزارش خبرنگار مهر، اولین شورای ورزش استان کرمانشاه در سال جاری! با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال امروز یکشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه برگزار شد و آخرین رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای برنامه‌های پیش روی اداره‌کل ورزش و جوانان استان صورت گرفت.

در ابتدا مهمترین برنامه‌های در دست اقدام این اداره‌کل توسط جلال عزیزی معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان تشریح شد؛ حضور ۲۰ ورزشکار کرمانشاهی در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا اولین موضوعی بود که مطرح شد و قرار است هفته آینده یک مراسم بدرقه برای این ورزشکاران در تهران برگزار شود.

جوایز در نظر گرفته شده برای مدال‌آوران رقابت‌های آسیایی و پارآسیایی

پیش‌بینی ۱۰ مدال رنگارنگ در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی مهمترین بحثی بود که عزیزی در این قسمت مطرح کرد و خواستار برگزاری مراسم استقبال بعد از اتمام این بازی‌ها در یکی از ورزشگاه‌های کرمانشاه برای تقدیر از این ورزشکاران شد.

رشد ۳۰ درصدی حضور ورزشکاران کرمانشاهی در رقابت‌های آسیایی نسبت به دوره قبل و کسب ۵ درصد سهمیه حضور ورزشکاران ایرانی توسط کرمانشاه نیز نکته قابل توجه و امیدبخش دیگر برای ورزش استان بود تا به ظرفیت‌های استان توجه بیشتری صورت بگیرد.

همچنین اداره‌کل و ورزش و جوانان استان برای مدال‌آوران این رقابت‌ها جوایزی نیز در نظر گرفته است که پاداش ۳۰ میلیون تومانی برای ورزشکاران طلایی، پاداش ۲۰ میلیون تومانی برای ورزشکاران نقره‌ای و پاداش ۱۵ میلیون تومانی برای ورزشکاران برنزی در نظر گرفته شده است که باید به تصویب شورای ورزش برسد.

میزبانی بیستون در چهارمین دوسالانه صخره‌نوردی

برگزاری چهارمین دوسالانه صخره‌نوردی بیستون با حضور ۱۰۰ ورزشکار خارجی و ۱۵۰ ورزشکار ایرانی در این جشنواره نیز از دیگر برنامه‌های ورزش و جوانان استان است که قرار است از ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان‌ماه سال جاری در بیستون به عنوان پنجمین دیواره عظیم صخره‌ای جهان برگزار شود.

معاون ورزش و جوانان استان کرمانشاه برپایی این جشنواره را دارای اهمیت زیادی برای رونق گردشگری و معرفی استان کرمانشاه به سایر نقاط جهان با توجه به پخش این جشنواره از شبکه‌های مختلف خارجی دانست و گفت: در صورتی که این جشنواره پنج بار برگزار شود در تقویم جهانی قرار می‌گیرد.

برگزاری المپیادهای ورزشی محلات شهری و روستایی

همچنین یکی دیگر از برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزاری المپیادهای ورزشی محلات در شهر و روستا است که ۱۲۰ محله شهری و ۵۰۰ روستا را در مرحله اول شامل می‌شود و مرحله نهایی این رقابت‌ها نیز با عنوان چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر برگزار می‌شود.

همچنین برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روزی خانوادگی در دوم شهریورماه امسال به مناسب هفته دولت به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مطرح شد.