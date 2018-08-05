تسریع در اجرای پروژه آب خام رشت/حضور تانکرهای آبرسان خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه پنجاه و سومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت در تالار شورا برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با اشاره به اینکه اجرای پروژه آب خام در رشت از سال ۹۱ آغاز شده است، اظهار کرد: این پروژه در سال ۹۱ و با لوله گذاری در ابتدای بلوار امام علی (ع) آغاز شد ولی به رغم تمام تلاش ها تاکنون به اتمام نرسیده است.

فاطمه شیرزاد با تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه آب خام رشت، افزود: اجرای پروژه آب خام رشت باید با اختصاص اعتبار مورد نیاز هر چه سریعتر اجرا شود.

وی با انتقاد از نحوه آبیاری فضای سبز در شهر رشت، گفت: در حال حاضر آبیاری سطوح فضای سبز رشت با استفاده از تانکر انجام می شود و حضور خودروهای آبیاری در برخی از ساعات اوج ترافیک در شهر مشکلات فراوانی ایجاد کرده و در مواردی شاهد هدر رفت آب نیز هستیم.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با بیان اینکه حضور تانکرهای آبرسانی در ساعات اوج ترافیک در شهر مخاطرات فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: ۱۶ تانکر روزانه در سطح شهر رشت نسبت به آبیاری فضای سبز شهری اقدام می کنند.

شیرزاد ادامه داد: بسیاری از محله های شهر رشت با فقدان آب سالم روبه رو هستند که این مسئله نیازمند توجه بیشتر مسئولان بوده و باید آسیب شناسی شود.

ضرورت توجه به بحران کم آبی

یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت در ادامه این جلسه نیز با اشاره به اینکه در آینده با بحران کم آبی مواجه می شویم، افزود: باید در حفظ و حراست از این نعمت الهی تلاش بیشتری انجام شود.

محمدحسن عاقل منش به احداث المان دروازه شهر باران در ورودی شهر از سمت جاده تهران نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در شوراهای گذشته نیز مطرح شده، اما با مرور زمان این مساله به فراموشی سپرده شده است که در شورای پنجم این موضوع باید پیگیری شود.

اجرای ۶۳ کیلومتر از پروژه آب خام رشت تا پایان سال جاری

در ادامه این جلسه مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت با بیان اینکه کیفیت نامناسب آبیاری، ایجاد ترافیک از جمله چالش های این حوزه است، تصریح کرد: ۱۵۴ هکتار فضای سبز در رشت وجود دارد.

سجاد محجوب یادآورشد: در حال حاضر پارک های سطح شهر توسط سیستم آبیاری تحت فشار آبیاری شده و با اجرای پروژه آب خام رشت مشکل آبیاری در بلوارها و میادین رشت نیز برطرف می شود.

وی به اجرای پروژه آب خام رشت اشاره کرد و گفت: این پروژه به ۱۰۸ کیلومتر لوله گذاری نیاز دارد و تاکنون مطالبات اولیه به پیمانکاران پرداخت نشده است.

محجوب با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ کیلومتر از پروژه آب خام در رشت اجرایی شده است، افزود: ۶۳ کیلومتر از این پروژه تا پایان سال انجام می شود و این امر باعث کاهش حضور تانکرهای آبرسانی در سطح شهر می شود.