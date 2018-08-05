گزینه جانشینی پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده پیش از این به عنوان پرچمدار کاروان ایران در بازی های آسیایی انتخاب شده بود، در جریان تمرینات صبح روز یکشنبه تیم ملی تکواندو از ناحیه زانوی پای چپ دچار آسیب دیدگی شد.

شدت مصدومیت کیمیا علیزاده به حدی جدی است که بر اساس نتایج عکسبرداری و طبق تشخیص پزشک متخصص، وی قادر به همراهی تیم ملی تکواندو در بازی های آسیایی نیست.

با این اوصاف این سوال مطرح است که "کدام ورزشکار جایگزین کیمیا علیزاده برای حمل پرچم کاروان ورزش ایران در بازی های آسیایی خواهد شد؟ در کل برنامه کمیته ملی المپیک در این زمینه چیست؟"

پیگیری های خبرنگار مهر برای دریافت پاسخ این پرسش از شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک به نتیجه نرسید اما اصغر رحیمی معاون کاروان ورزش ایران که همراه با کادر سرپرستی این کاروان در محل برگزاری بازی های آسیایی در جاکارتا حضور دارد، اینگونه گفت که به احتمال زیاد یک ورزشکار خانم جایگزین علیزاده خواهد شد. وی شانس تیراندازی و الهه احمدی را بیشتر از دیگر رشته ها عنوان کرد.

اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که "تکلیف پرچمداری کاروان ایران با توجه به آسیب دیدگی کیمیا علیزاده چه می شود؟"، گفت: نمی دانم؛ ما که ایران نیستیم. باید مسئولان تصمیم گیری کنند.

وی تاکید کرد که گزینه ای مورد نظر نیست اما در عین حال گفت: این احتمال وجود دارد که جایگزین کیمیا علیزاده از رشته تیراندازی انتخاب شود.

"منظور شما الهه احمدی است؟ به هر حال وی پیش از این هم یکی از کاندیداهای پرچمداری بود؟"، معاون کاروان ورزش ایران در پاسخ به این پرسش گفت: شاید هم وی انتخاب شود، فعلا نمی توانم بگویم دقیقا چه تصمیمی گرفته می شود.

رحیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که "پرچمدار جدید هم از میان ورزشکاران خانم انتخاب خواهد شد؟"، گفت: به احتمال خیلی زیاد چنین تصمیمی گرفته می شود.

به گزارش مهر، انتخاب کیمیا علیزاده به عنوان پرچمدار کاروان ایران در هجدهمین دوره بازی های آسیایی در حالی انجام شد که الهه احمدی و احسان حدادی هم گزینه موردنظر کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی در این زمینه بودند اما در نهایت با تصمیم ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی این مسئولیت به علیزاده داده شد که در بازی های المپیک ریو صاحب مدال برنز شده بود.

پیش از این و در چهارده دوره حضور ایران در بازی های آسیایی، تنها یکبار مسئولیت پرچمداری کاروان ایران برعهده بانوان بود.