حجت الاسلام سید سعید لواسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که روز دوشنبه گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان در کنفرانس مطبوعاتی با نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد، آمادگی دارد با ایران «بدون پیش‌شرط» وارد مذاکره شود، اظهار داشت: متاسفانه عده ای در مقابل این پیشنهاد ذوق زده شده اند، اما واقعیت این است که کشور و دولتی که بیشترین مخاصمه را با ملت و دولت ایران دارد، و برجام را رسما پاره کرد، و هیچ مسیری را برای اطمینان باز نکرده، چه مذاکره‌ای می‌شود کرد.

وی افزود: به نظر بهترین موضع دربرابر این فریب جدید ترامپ آن است، که اولاً ما با دولت مستکبر امریکا مذاکره نمی‌کنیم.

امام جمعه لواسان گفت: ثانیاً اگر روزی هم بخواهیم این کار را بکنیم، با این فرد یاغی و دیوانه مذاکره نمی‌کنیم.

لواسانی ادامه داد: ما تجربۀ شکست‌خوردۀ برجام را پیش روی خود داریم، از سوی دیگر دولت امریکا جز به نابودی ما و براندازی نظام راضی نیست و همۀ تلاش آن به نابودی اقتصاد ایران و ایجاد ناامنی در ایران است.

وی گفت: بنابراین سخنان ترامپ چیزی نیست، جز این‌که آدرس غلط بدهد تا برخی را در ایران ذوق‌زده کند و تلاش‌هایی که در داخل برای مقابله با تهدید و فائق‌آمدن بر مشکلات اقتصادی است، خنثی کند.

لواسانی افزود: امریکا اخیراً برجام را که حاصل مذاکرات طولانی بود، از بین برد و ۱۲ شرط برای مذاکره با ایران تعیین کرد، بنابراین مذاکره با آن هیچ ثمری ندارد.

وی تاکید کرد: مذاکره با آمریکا عزت ایران را به حراج می‌گذارد و بر مشکلات داخلی می‌افزاید، ما نباید فریب سخنان یک قمارباز حرفه‌ای را بخوریم و باید محکم در برابر او موضع بگیریم و جز بر توان داخلی خودمان حساب باز نکنیم.