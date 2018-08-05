قرار نیست منابع ارزی صرف خرید ملک در خارج کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اهواز اظهار کرد: مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بسیار جدی و در جای خودش باید دنبال شود و به دنبال تعادل در تصمیم گیری ها است. در سه سال اخیر با ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ایجاد اشتغال، روند عوض شده و ورودی ها در خود سازمان تأمین اجتماعی هم این امر را نشان می دهد.

وی افزود: طی ۱۰ سال انباشت بیکاری داشتیم که هنوز هم فشارش را بر اقتصاد وارد می کند که حاصل سالیانی است که فرصت شغلی متناسب با عرضه نیروی کار در اقتصاد کشور ایجاد نشد. از جامعه فعالان اقتصادی این انتظار است که لازمه های مبارزه با بیکاری را بیان کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه سرمایه گذاری شرایط و شاخص هایی دارد، تأکید کرد: راهی به غیر از تشویق سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای این حضور فعالان اقتصادی نداریم. واقعیت این است که هرچه بیشتر از نگرانی حرف بزنیم؛ نگرانی ها حل نمی شود بلکه مشکلات را تشدید می کند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اقدامات امیدوارکننده و ثبات بخش باعث بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتیاق به منظور افزایش سرمایه گذاری می شود.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه از طریق وزیر نفت موضوع مطالبات سازندگان قطعات نفتی خوزستان را پیگیری می کنم، اظهار کرد: توفیقی شد که برخی از مسائل بخش خصوصی که قسمتی از آن جنبه استانی و قسمت اعظم نیز جنبه ملی داشت در این جلسه مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول کشور تامین کالای اساسی و دارو است، گفت: این فصل مشترکی هست که چه در سیاست های اعلامی فروردین ماه یا آنهایی که اخیرا تصمیم گیری و توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام می شود، تأمین کافی ارز از محل درآمد نفت برای تأمین کالای اساسی و دارو است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور توضیح داد: شرایط ما از جهت منابع ارزی هم در سال گذشته و چهار ماهه امسال به شکلی است که بسیار از مصارف ارزی کشور بیشتر است؛ برخی التهاباتی که ایجاد شد نه از طرف مصارف ارزی تولید کشور یا نیازهای مصرفی مردم بود بلکه خاص تقاضاهای غیرتجاری بود.

نهاوندیان گفت: متأسفانه در بازار ارز کشور شرایطی پیش آمده بود که تقاضاهایی برای مصارف غیر اقتصاد مولد بود که از آن جمله می توان به خروج سرمایه یا خرید املاک در خارج از کشور اشاره کرد.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داده می شد که منابع ارزی به سمتی حرکت و در جایی مصرف شود که هیچ تأثیری در تولید کشور ندارد؛ عرضه و تقاضا باید همدگیر را ملاقات و نرخ متعادلی هم رعایت شود.

نهاوندیان با اشاره به اینکه برخی از نگرانی ها در رابطه با تراز ارزی کشور مبنای واقعی ندارد، بیان کرد: به سبب ظرفیت بسیار ارزشمند شورای گفتگوی بخش خصوصی و بخش دولتی که در اقتصاد ایجاد شده، معمولا اقتصاددان ها و صاحب نظران علوم سیاسی و ارتباطات خیلی بیشتر از گذشته روی نهادهای اجتماعی که بتوانند پیوند اجتماعی را حراست کنند، تأکید بیش از گذشته می کنند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با ارائه پیشنهاد اینکه شورای بخش خصوصی و دولتی خوزستان نقش پیشاهنگ ملی ایفا کند، یادآور شد: این شورا در خوزستان جایگاه ویژه ای دارد و در برخی جهات هم بی بدیل است؛ حتی در ابعاد فرهنگی و حماسه سازی مگر می شود مثل خوزستان پیدا کرد. این نهاد نباید با آمد و رفت افراد آسیبی ببیند و بخش خصوصی هم باید بتواند در بالاترین سطح سیاست گذاری های اقتصادی نظر بدهد.