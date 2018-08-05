محمدامین زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجایی که بیماران متقاضی جراحی‌های ارتوپدی و ستون فقرات به وجود چنین دستگاهی نیاز مبرم داشتند با نصب و راه‌اندازی این دستگاه مجموعه اتاق‌های عمل بیمارستان توانمندی مضاعف و قابل توجهی در انجام اعمال تخصصی پیدا کردند.

وی افزود: با راه‌اندازی این دستگاه که به مبلغ پنج میلیارد ریال خریداری شده، ارتقای دقت و سرعت عمل در جراحی‌ها، امکان و توان پذیرش و خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند برای این بیمارستان فراهم شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر بیان کرد: این دستگاه در اتاق عمل و مستقیماً بر بالین بیمار و در حین جراحی قرار گرفته و در همان حال از موضع جراحی، تصاویر رادیوگرافی تهیه می‌کند از این رو در بهبود دقت و کیفیت عمل جراحی تاثیری فوق‌العاده داشته و احتمال خطاهای پزشکی را در حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی در پایان متذکر شد: این دستگاه و راه‌اندازی آن نیاز بیماران و پزشکان جراح را به بهترین نحو پاسخگو خواهد بود.