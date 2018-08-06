حضور ۵۰۰۰ تماشاگر در تمرین تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز گذشته آغاز شد و سیل عظیم هواداران به اشتیاق حضور اشکان دژاگه و مسعود شجاعی دو ملی پوش و روحیه دهی به تیم محبوب شان پیش از دیدار با استقلال تهران، در تمرین این تیم حضور پیدا کرده بودند.

پس از چند روز تمرین این تیم پشت درهای بسته، با نظر جان توشاک سرمربی تراکتورسازی، پرشورها و خبرنگاران اجازه حضور پیدا کردند و از نزدیک به تشویق تیم پرداختند.

تیم تراکتورسازی تبریز، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، روز جمعه در ورزشگاه آزادی با استقلال تهران دیدار می کند.

سرخپوشان تبریز از دو هفته اول این رقابت ها، دو مساوی و دو امتیاز کسب کردند.