کار فرهنگی تنها برگزاری کارگاه های آموزشی و نصیحت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری استاندار گیلان در ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد بر ضرورت نگاه بنیادی، کلان و مبنایی به آسیب های اجتماعی تاکید و اظهارکرد: باید به صورت ریشه ای با علل و عوامل ایجاد ناهنجاری در جامعه برخورد شود.

وی با بیان اینکه جایگاه گیلان در طلاق در خور شأن این استان نیست، افزود: باید با فرهنگ سازی صحیح به سمتی حرکت کنیم که از مراجعه زوجین به دادگاه پیشگیری شود.

استاندار گیلان با اشاره به نشست های برگزار شده توسط حوزه اجتماعی در بحث طلاق، گفت: عوامل متعددی در شکل گیری این ناهنجاری در جامعه تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: از لحاظ فرهنگی نسل های مختلف جامعه با سبک های زندگی متفاوت مواجه شده اند که این تداخل سبک ها در بروز طلاق بی تاثیر نیست.

استاندار گیلان بر ضرورت تعیین محوریت در برگزاری کارگاه های آموزشی و مشارکت همگان در جهت مقابله با ناهنجارهای اجتماعی تاکید و خاطرنشان کرد: محتوای ارائه شده در این کارگاه ها باید یکسان، تحت نظارت و هماهنگ بوده و از موازی کاری پرهیز شود.

سالاری همچنین در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه ها درترویج سبک زندگی درست در جامعه، تصریح کرد: نباید مباحث فرهنگ سازی را تنها به دولت واگذار کنیم باید همه عوامل و اجزا جامعه در کنار دولت در جهت ایجاد فرهنگ و سبک زندگی درست تلاش کنند.