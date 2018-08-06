بررسی لغو مجوز ۳۲ نشریه در گلستان/ انتقاد از ورود غیررسانه ای ها

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت دائمی، در میزگردی که با موضوع تعطیلی ۳۲ نشریه و در نمایشگاه مطبوعات استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶ مطبوعات، اگر نشریه ای به مدت ۶ ماه فعالیت نکند نا خودآگاه لغو مجوز می شود.

وی افزود: هیچ مدیر توسعه مداری با لغو مجوز یک نشریه موافقت نمی کند و لغو این تعداد نشریه مورد موافقت فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، استاندار و وزارت ارشاد نیست.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با بیان اینکه ما به دنبال لغو مجوز نیستیم، گفت: این نشریات در استان گلستان بر اساس نداشتن فعالیت لغو شدند.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون باید در جامعه یکسان باشد، تصریح کرد: لغو مجوز ۳۲ نشریه از باب اجرای قانون و ساماندهی نشریات انجام شد.

برخی ها به منظور انگیزه انتخاباتی درخواست مجوز می دهند

در ادامه ایرج رمضانی، کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در این مراسم، اظهار کرد: در سال های اخیر برخی از افراد به منظور انگیزه مادی و یا انتخاباتی درخواست دریافت مجوز نشریات دادند و تا زمانی که این انگیزه وجود داشته باشد ما شاهد تعطیلی نشریات بسیاری در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: نشریاتی در استان وجود داشتند که بسیار موثر بودند و در طول فعالیت خود کارهای بسیار خوبی را ارائه دادند و تعطیلی آن ها بسیار نگران کننده است.

رمضانی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان متولی نشریات استان و باید در مقابل آن ها پاسخگو باشد، اظهار کرد: مهمترین مسئله ای که در لغو مجوز این ۳۲ نشریه وجود دارد خود مدیران مسئول خواهان ادامه فعالیت نبودند و به قانون عمل نکردند.

وی افزود: مدیران مسئول اگر رعایت نکنند مجوز آن ها لغو می شود و این روند طبیعی است.

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: برای جلو گیری از این اتفاق باید آسیب شناسی های دقیقی در استان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تا مطبوعات خود نخواهند ما کاری نمی توانیم انجام دهیم، افزود: کاستی ها و کوتاهی هایی توسط مطبوعات وجود دارد که آن را نمی پذیرند و انگشت اتهام را به سمت ارشاد نشانه می گیرند.

رمضانی با اشاره به اینکه سیستم ها هوشمند شده و اگر اعلام وصول به صورت الکترونیک اعلام نشود مجوز به صورت خودکار لغو می شود، اظهار کرد: زمانی که نشریات لغو امتیاز می شوند احیای آن کار بسیار سختی است.

نشریات استان گلستان از مشکلات ساختاری برخوردار هستند

در ادامه رحمت الله رجایی، یکی از پیشکسوتان عرصه رسانه اظهار کرد: با شکافی که در بین رسانه ها وجود داشت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در استان گلستان باعث شد تا اصحاب رسانه با یکدیگر آشتی کنند.

وی افزود: سابقه فعالیات نشریه در استان گلستان مربوط به سال ۱۳۱۴ است اما تاکنون روزنامه استانی در سطح گلستان فعالیت نداشت

رجایی اظهار کرد: با توجه به اینکه در سطح کشور استان هایی ضعیف تر از گلستان وجود دارند اما شاهد فعالیت نشریات و روزنامه های زیادی هستیم.

وی تصریح کرد: تعطیلی ۳۲ نشریه در استان بسیار ناراحت کننده است و باید برای جلو گیری از این اتفاق چاره ای اندیشیده شود.

این پیشکسوت عرصه رسانه استان گلستان گفت: نشریاتی همچون سلیم، حریف، گرگان زمین و کاغذ شیشه ای هیچ تلاشی برای ادامه فعالیت ندارند که این موضوع خود جای بحث دارد.

وی با اشاره به اینکه نشریات استان گلستان از مشکلات ساختاری برخوردار هستند، افزود: متاسفانه کسانی که اهل رسانه نیستند نسبت به دریافت مجوز اقدام می کنند و بخشی از این مجوزها حق این افراد نیست.

رجایی اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان باید برای نشریاتی که به صورت منظم چاپ می شوند طرح های تشویقی در نظر گیرد.

آگهی بخشی رسالت اصلی رسانه

همچنین روح الله کلانتری، مدیر مسئول آفتاب گلستان در این مراسم گفت: آگاهی بخشی به جامعه یکی از رسالت های اصلی اصحاب رسانه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه باید در نگاه مسئولان تغییراتی ایجاد شود، افزود: مسئولان باید مطبوعات را به عنوان یک فرصت بدانند.

مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان گفت: با توجه به اینکه استان گلستان یک استان اقتصادی نیست ضرورتی برای فعالیت این همه نشریات در استان وجود ندارد چرا که تعداد زیاد نشریات باعث مشکلات بیشتری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در نشریات استان آموزش های لازم وجود ندارد و روزنامه نگار حرفه ای کمتری را شاهد هستیم، افزود: لغو مجوز در کشور ما معنا ندارد، برخی از مدیر مسئولان نشریات استانی رسانه ای نیستند و باید اصلاحی در مجوزها انجام شود.

گفتنی است این میز گرد از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه مطبوعات استان گلستان بود که توسط خبرگزاری تسنیم اجرا شد و طبق برنامه ریزی های انجام شده دو میز گرد دیگر با موضوعات مختلف توسط خبرگزاری مهر در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.