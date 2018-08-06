بازارچه صنایع دستی در آزادشهر راه اندازی می شود

سید رسول حسینی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و رسانه، ازغرفه خبرگزاری مهر دیدن و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانه نقشه بسیار مهمی در آگهی بخشی جامعه دارد و اهمیت این موضوع برکسی پوشیده نیست.

وی ضمن اعلام آمادگی همکاری با خبرگزای مهر در بخش های خبری، افزود: فرمانداری آزادشهر این آمادگی را دارد از تمامی رسانه های استان به ویژه خبرگزاری مهر به عنوان یک ابزار قدرت مند در جامعه حمایت کند و همکاری لازم را با آن ها داشته باشد.

فرماندار آزادشهر حمایت از هنرمندان را یکی دیگر از برنامه های اصلی این دستگاه دانست و گفت: به منظور حمایت از هنرمندان بازارچه های صنایع دستی در شهرستان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده بنا است از تولیدات هنرمندان منطقه برای برنامه های اداری استفاده شود.