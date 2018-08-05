عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اکسپرس، پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک نماید.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری رسمی سعودی (SPA) منتشر شد، اعلام کرد که پادشاهی عربستان همچنین سفیر خود از کانادا را فرا می خواند و تمام معاملات جدید تجاری و سرمایه گذاری با این کشور آمریکای شمالی را متوقف می کند.

در بیانیه ای که از سوی اداره امور خارجه کانادا منتشر شد، آمده است: کانادا به شدت نسبت به بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان سعودی از جمله «ثمر بدوی» نگران است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما از مقامات سعودی می خواهیم که آنان و سایر فعالان صلح جوی حقوق بشر را هرچه سریعتر آزاد کند.