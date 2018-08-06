کاهش خرافات در اجرای مناسبت های مذهبی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، صبح دوشنبه در هشتادونهمین جلسه ستاد شئون فرهنگی، احیای مناسبت ها را یکی از وظایف ستاد شئون دانست و اظهار کرد: این ستاد باعث احیاء همه مناسبت های فرهنگی و مذهبی می شود و نقش مهمی در رشد فرهنگ، نشاط و معنویت استان دارد.

وی افزود: جلو گیری از خرافات و مراقبت از مناسبت های مذهبی یکی از وظایف اصلی ستاد شئون به شمار می آید.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان وجود وحدت در بین شیعه و سنی را یک اصل دانست و گفت: امروز وحدت یک سرمایه است و جزو مهمترین نیاز جامعه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه شرایط استان گلستان در حوزه دین کنترل شده است، تصریح کرد: اکنون در همین راستا گلستان نسبت به سال های گذشته از شرایط بهتری برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه مراقبت ها باعث شده تا خرافات به حداقل برسد، گفت: میزان درصد خطا در مناسبت های مذهبی با کاهش مواجه شده است.

وی حضور هیات مذهبی در مناسبت های مختلف را پررنگ و مفید دانست و تصریح کرد: هیات مذهبی نقش مهمی در برجسته نگه داشتن نام ائمه اطهار(ع) دارند.

ولی نژاد اظهار کرد: مداحان دقت لازم را در سخنرانی و اجرای برنامه ها داشته باشند و برای باشکوه برگزار کردن مراسم مذهبی از تشکل های دینی و دستگاه های فرهنگی کمک بگیرند.