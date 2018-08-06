نشان «حلال» سازمان بین المللی «سیتی وان» مورد تایید نیست

دکتر غلامرضا اصغری با اشاره به اینکه صدور مجوز «حلال» بر عهده سازمان ملی استاندارد است، به خبرنگار مهر، گفت: تنها مرجع قانونی و مورد تایید در صدور نشان حلال، سازمان ملی استاندارد است.

وی در نامه ای به معاونین و مدیران غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، از آنها خواست فقط نشان حلال مورد تایید سازمان ملی استاندارد را به رسمیت بشناسند.

اصغری افزود: اقدام سازمان بین المللی سیتی وان در صدور نشان حلال، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو، همچنین در نامه ای به رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال، گفت: با توجه به ابلاغ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» توسط ریاست جمهوری جهت اجرا و به منظور جلوگیری از تداخل امور با مفاد تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، لازم است آن مرکز از صدور هر گونه «نشان حلال»، خودداری نماید.