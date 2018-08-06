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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۱۱

رئیس سازمان غذا و دارو با مهر مطرح کرد؛

نشان «حلال» سازمان بین المللی «سیتی وان» مورد تایید نیست

نشان «حلال» سازمان بین المللی «سیتی وان» مورد تایید نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، اقدام «سازمان بین المللی سیتی وان» در صدور نشان «حلال» را غیرقانونی دانست.

دکتر غلامرضا اصغری با اشاره به اینکه صدور مجوز «حلال» بر عهده سازمان ملی استاندارد است، به خبرنگار مهر، گفت: تنها مرجع قانونی و مورد تایید در صدور نشان حلال، سازمان ملی استاندارد است.

وی در نامه ای به معاونین و مدیران غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، از آنها خواست فقط نشان حلال مورد تایید سازمان ملی استاندارد را به رسمیت بشناسند.

اصغری افزود: اقدام سازمان بین المللی سیتی وان در صدور نشان حلال، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو، همچنین در نامه ای به رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال، گفت: با توجه به ابلاغ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» توسط ریاست جمهوری جهت اجرا و به منظور جلوگیری از تداخل امور با مفاد تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، لازم است آن مرکز از صدور هر گونه «نشان حلال»، خودداری نماید.

کد مطلب 4366837
حبیب احسنی پور

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