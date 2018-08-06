به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده دختر بدشانس تکواندو ایران برای دومین دوره متوالی مبارزه روی «شی هاپ چانگ» رویدادهای مهم را از دست می دهد. بار اول به دلیل نرسیدن به سن قانونی اجازه مبارزه در بازیهای ۲۰۱۴ اینچئون را دریافت نکرد و این بار نیز در آستانه سفر آسیب دید.

دختری که در دو سال گذشته آسیب های متعددی را تجربه کرده و در واقع یک پایش بیمارستان بود و پای دیگرش سالن تمرین و مسابقات بود، این بار هم چون بازیهای ۲۰۱۴ اینچئون تیم ملی را همراهی می کند ولی باید از روی سکوها شاهد مبارزات هم تیم های خود باشد.

در چنین شرایطی ملیکا میرحسینی از سوی کادر فنی به عنوان جایگزین کیمیا به ستاد بازیها معرفی شده است. دختری مستعد که سابقه مبارزه در رقابتهای قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا را دارد و در بازیهای کشورهای اسلامی مبارزه کرده و مدالهای متعدد و با ارزشی را در کارنامه دارد.

ملیکا دو هفته قبل در رقابتهای بین المللی کره جنوبی به نشان طلا دست پیدا کرد و شرایط بسیار خوبی دارد تا در این برهه جایگزین کیمیای مصدوم شود. در کنار وی ناهید کیانی، الهه شیدایی، پریسا جوادی و زهرا پوراسماعیل ترکیب تیم ملی بانوان در بازی های آسیایی را تشکیل می دهند.

هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ در بخش تکواندو (پومسه و کیوروگی) از ۲۸ مردادماه به مدت ۵ روز در اندونزی برگزار می‌شود.