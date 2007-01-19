به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عبدخدایی دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام و از همرزمان شهید نواب صفوی که به مناسبت سالگرد شهادت وی، پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران سخن می گفت، با اشاره به فضایل شهید نواب صفوی اظهار داشت: در دوران رضا خان افرادی معتقد بودند ناسیونالیسم تنها راه نجات کشور است و پدیده این ناسیونالیسم درصهیونیست جلوه کرد و رضا خان اوج این تفکرات بود.

وی افزود: رضا خان که به راحتی با چکمه وارد حوزه مکتب و مذهب می شد، دانشگاه را ایجاد کرد که بتواند به سهولت ناسیونالیسم را وارد مذهب کند و بعد از شهریور 1320 هم شاهد بودیم احزاب مختلف در کشور بوجود آمدند که بسیاری از آنها حتی با اصل خدا مخالف بودند و دیگر احزاب یا سکولار یا لائیک بودند.

دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام گفت: ناسیونالیسم و ملی گرایی سوغات غرب موجب شد تا در دل جهان عرب قومی پیدا شود و داعیه صهیونیست را داشته باشد.

وی یادآور شد : در چنین فضایی، چهار بچه شیعه بنام فدائیان اسلام، جمع شدند و در اولین اقدام کسروی را از میان بردند و در دومین اقدام زمینه انتخابات آزاد را فراهم کردند.

همرزم شهید نواب صفوی ادامه داد: سومین اقدام نواب صفوی از بین بردن رزم آرا و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت بود که این حرکت بازتاب برای حرکت های اسلامی در کل جهان اسلام بود.

عبدخدایی با بیان اینکه شهید نواب صفوی از همان ابتدا مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین فلسطین اعلام کرد، گفت: نواب صفوی عقیده داشت کشورهای عربی برای پیروزی بر اسرائیل باید حرکت خود را اسلامی کنند.

وی افزود: این افتخار کشور است که وقتی یک بچه شیعه ای به نام نواب صفوی وارد دانشگاه قاهره می شود، همه یکصدا فریاد زدند "پیغمبر رهبر ماست" و "قانون اساسی ما قرآن است" .

به گفته عیدخدایی ، اولین کسی که شعار ملی شدن کانال سوئز را داد شهید نواب صفوی بود.

دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام با بیان اینکه نواب صفوی را به شهادت رساندند اما بذری که کاشته بود امروز نتیجه داده است، گفت: این شرایط وجود آمد تا انقلاب اسلامی به رهبری بزرگ مردی به پیروزی رسید و امروز این ملت در مقابل قدرتمندترین کشورهای جهان ایستاده است.

وی افزود: وقتی نواب صفوی را به شهادت رساندند، همه خبرگزاری ها مخابره کردند مردی که در مقابل دنیای استکبار ایستاده بود ، توسط دولت ایران کشته شد.