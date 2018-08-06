شهادت یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «احمد جهاد العایدی» نوجوان فلسطینی که به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق اردوگاه البریج در مرکز نوارغزه مجروح شده بود به شهادت رسید.

«جهاد العایدی» پدر این شهید فلسطینی یکشنبه شب در گفتگوی تلفنی با پایگاه خبری «فلسطین الیوم» گفت که پسرش در نخستین راهپیمایی بزرگ بازگشت در ۳۰ مارس از سوی ارتش اشغالگر قدس در مرز شرقی نوارغزه به شدت مجروح شده بود.

العایدی گفت که جراحت وارده به پسرش از سه ماه گذشته شدت گرفت و در نهایت وی به شهادت رسید.

با شهادت این جوان فلسطینی، شمار شهدای راهپیمایی بزرگ بازگشت از ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) تاکنون به ۱۶۰ نفر رسیده است.

در همین حال، سه فلسطینی دیگر نیز بعد از ظهر یکشنبه در نتیجه بمباران پهپادهای صهیونیستی علیه مراکز متعلق به جنبش حماس در شمال غزه زخمی شدند.