مشوق های سرمایه گذاری در معادن ایلام باید تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان نظام مهندسی معدن کشور اظهار داشت: ارزش افزوده ای که در بخش معدن وجود دارد قابل مقایسه با سایر حوزه ها نیست.

وی افزود: متاسفانه خام فروشی در این بخش باعث شده نتوانیم از معادن کشور بخوبی بهره بردرای کنیم و درآمد اصلی نصیب سایر کشورها می شود.

استاندار ایلام گفت: باید با ارائه مشوق های لازم بتوانیم زمینه بهره برداری از ذخائر استان را فراهم آوریم چراکه در شهرستان های مختلف استان انواع معادن با کاربردهای گوناگون وجود دارد.

سلیمانی دشتکی گفت: استان ایلام دارای ظرفیت های زیادی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، اربعین و گردشگری است ولی متاسفانه توسعه نیافتگی استان زیاد است که نیاز به سرمایه گذاری برای توسعه دارد.

وی در ادامه گفت: استان ایلام بی صبرانه منتظر سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از جمله بخش صنعت است و ما از سرمایه گذاران حمایت مالی، امنیتی و تخصصی می کنیم.

۸۷ معدن در استان ایلام وجود دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام نیز در این دیدار گفت: بیش از ۶۲۵ نفر در بخش معدن و یک هزار و ۲۰۰ نفر در بخش صنایع معدنی استان ایلام مشغول به کار هستند.

یارالله نصیری افزود: ۸۷ معدن در استان ایلام وجود دارد که ۶۷ واحد از این میزان فعال هستند.

وی تاکید کرد: ظرفیت تولید سالانه معدن استان ایلام ۱.۹ میلیون تن است که بیش از ۱۲ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج می شود.