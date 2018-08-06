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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۵۳

جانشین ‌انتظامی شهرستان مهران خبر داد:

کشف ۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مهران

کشف ۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مهران

ایلام-جانشین ‌انتظامی شهرستان مهران از کشف ۶۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق خبر داد.

سرهنگ قدرت اله شهبازبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی سه راهی جندالله هنگام کنترل محورهای عبوری ، یک دستگاه سواری سمند را جهت بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: مأموران دربازرسی از خودرو تعداد۶۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جانشین انتظامی شهرستان مهران با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، عنوان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

کد مطلب 4366846

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