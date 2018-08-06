کشف ۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مهران

سرهنگ قدرت اله شهبازبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی سه راهی جندالله هنگام کنترل محورهای عبوری ، یک دستگاه سواری سمند را جهت بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: مأموران دربازرسی از خودرو تعداد۶۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جانشین انتظامی شهرستان مهران با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، عنوان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.