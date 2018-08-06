حفیظ الله فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت ۱۶میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: این میزان تسهیلات به ۱۳۳ طرح اشتغال روستایی و عشایری پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک هزار طرح متقاضیان اشتغال روستایی و عشایری برای دریافت تسهیلات به بانک ارسال شده است.

وی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی یکی از مهمترین طرح های اشتغالزای دولت برای ایجاد اشتغال در این استان است.

توسعه مشاغل خانگی از مهمترین برنامه های ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توانمندی های بسیاری در سطح استان وجود دارد که باید از این توانمندی های در مسیر ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.

وی اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی از مهمترین برنامه های اشتغالی در این استان است که با جدیت در حال پیگیری است.

وی گفت: ظرفیت توسعه مشاغل خانگی در این استان وجود دارد و می تواند موجب اشتغال تمام اعضای یک خانواده شود.