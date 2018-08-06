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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

المپیاد دانش آموزی دختران در زنجان به خط پایان رسید

المپیاد دانش آموزی دختران در زنجان به خط پایان رسید

زنجان-المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر در زنجان با رقابت ۶۷۰ داش آموز دختر به خط پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه المپیک ورزشی دختران، به المپیاد ورزشی دختران در استان زنجان اشاره کرد و گفت: ۶۷۰ دانش‌آموز به مدت ۴ روز در رشته‌های تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج با هم رقابت کردند که در رشته تنیس روی میز خراسان رضوی در رتبه نخست قرار گرفت، آذربایجان غربی دوم و استان‌های اصفهان و البرز مشترک سوم شدند.

وی اظهار کرد: تهران در رشته بدمینتون اول، آذربایجان شرقی دوم و شهرستان‌های تهران و استان اصفهان مشترک سوم شدند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: گیلان، مازندران و فارس در رشته شطرنج به ترتیب اول تا سوم شدند و کاپ اخلاق هم در رشته شطرنج به زنجان رسید.

رشتچی تاکید کرد: المپیاد ورزشی پسران  دانش آموز هم ۲۲ مرداد ماه در زنجان آغاز می شود.

کد مطلب 4366850

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