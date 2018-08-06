ایمن سازی مسیرهای منتهی به مهران در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر یکشنبه در نشست کمیته زیرساخت اربعین استان ایلام اظهار داشت: زمان بندی و سرعت انجام فعالیت ها را به گونه ای بالا ببریم که زیرساخت های لازم را تا اربعین امسال مهیای حضور زائران کنیم.

وی گفت: پروژه تعریض و ایمن سازی داخل شهر شباب یکی از مسیرهای عبور زوار به سمت مهران به پیمانکار واگذار شده و فعالیت عمرانی آن در حال انجام است.

رئیس کمیته زیرساخت اربعین استان ایلام، ایمن سازی کل مسیرهای منتهی به مهران را از دیگر فعالیت های در حال انجام اعلام کرد.

کرمی عنوان کرد: برای تکمیل پروژه کنارگذر غربی مهران باید علاوه بر فعالیت های عمرانی در طول روز، شیفت شب نیز فعال شود.

وی مزایای فعالیت عمرانی در شیفت شب به لحاظ ترافیکی و فنی را زیاد دانست و گفت: کمیته ای متشکل از مدیران ذیربط تشکیل و به صورت هفتگی از روند اجرای پروژه کنارگذر غربی مهران بازدید خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: با فعال کردن شیفت شب باید سرعت اجرای پروژه های عمرانی را به گونه ای بالا ببریم که زیرساخت های لازم را تا اربعین امسال مهیای حضور زائران کنیم.