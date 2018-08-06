۱۴۶ پرونده تخلف از واحدهای صنفی استان زنجان تشکیل‌ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، به بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان اشاره کرد و گفت: از ۲۰ تیرماه سال جاری بازرسها ادغام شده و بازرسیهای مشترک با سازمان صنعت و معدن انجام میشود.
وی اظهار کرد: در راستای بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان ۱۶ گروه دو نفره در سطح استان فعالیت لازم رادارند که از ۲۰ تیرماه تاکنون بیش از هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان انجامگرفته است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: در این میان ۱۴۶ پرونده تخلف تشکیلشده و ارزش ریالی این پروندههای تخلف ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
موسوی تأکید کرد: ۸۵ مورد شکایت مردمی به اتاق اصناف ارسالشده و این شکایتها بیشتر در بخش کالا با ۲۳۳ مورد و خدمات ۳۷ مورد بوده است و صنوف املاک و خودرو، لوازم خانگی، کابینت بیشترین شکایت مردم را داشتند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: علت تخلف بیشتر این واحدهای صنفی در استان زنجان گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب و کمفروشی بوده است.
موسوی افزود: طرح نظارتی در دو بخش کالا و خدمات است و در این میان بازرسین بهصورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از بازار رادارند.
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