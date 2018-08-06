رد پای رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ترور «عزیز اسبر» دانشمند سوری یادآور عملیات ترور رهبران و مسئولان جنبش حماس فلسطین و حزب الله لبنان است.

این در حالی است که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به «موساد» در ترور تمام رهبران و اعضای برجسته حماس و حزب الله دست داشته است.

این رسانه ها تاکید کردند که پیام این عملیات ترور به دمشق این است که کارکنان مراکز پژوهشی در سوریه نیز در معرض خطر قرار دارند.

منابع خبری روز گذشته اعلام کردند که «عزیز اسبر» مدیر مرکز تحقیقات علمی منطقه «مصیاف» واقع در حومه غربی استان حماه سوریه ترور شد. بر اساس این گزارش «عزیز اسبر» بر اثر انفجار خودرو خود در مصیاف به شهادت رسید.