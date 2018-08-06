تشکیل دولت اکثریت ملی در عراق را دنبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، سید ضرغام حسینی، نماینده جریان حکمت ملی عراق در تهران در نشستی به مناسبت روز خبرنگار و در حضور جمعی از خبرنگاران داخلی با بیان اینکه «در حال حاضر یک سال از تاسیس این جریان می‌گذرد» به روند جدایی سیدعمار حکیم از مجلس اعلای عراق و چرایی این موضوع اشاره کرد و گفت: جدایی آقای حکیم از مجلس اعلا بیشتر یک هدف درونی داشت و آن بازنگری در وضعیت مجلس اعلای عراق بود.

وی همچنین به روند فعالیت جریان حکمت در طول یک سال اخیر اشاره و تصریح کرد: در مانیفست این جریان به موضوعاتی چون جوانگرایی، نخبه‌گرایی و توجه به نقش بانوان تاکید شده است چرا که بر اساس اعلام وزارت برنامه‌ریزی عراق بیش از ۶۰ درصد مردم عراق زیر ۳۵ سال سن دارند و نیمی از جمعیت عراق را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در همین چارچوب جریان حکمت به جوانان و زنان و حضور آنها در این جریان توجهی ویژه دارد.

این مقام مسئول در جریان حکمت ملی عراق خاطرنشان کرد: هنگامی که آقای سید عمار حکیم از مجلس اعلا جدا شدند و این جریان را ایجاد کردند، برخی می‌گفتند شاید این اقدام حکیم درست نباشد و به وضعیت شیعیان در عراق لطمه وارد کند ولی نتایج انتخابات اخیر در عراق نشانگر دقت و زمان‌سنجی دقیق آقای حکیم نسبت به تاسیس جریان حکمت ملی بود. این جریان در حالی که ۹ ماه از تاسیس آن می‌گذشت در انتخابات پارلمانی عراق بدون ائتلاف با هیچ گروه و تشکلی به تنهایی توانست ۲۰ کرسی به دست آورد.

وی همچنین به فعالیت جریان دفتر حکمت ملی عراق در تهران اشاره کرد و گفت: «طی ۶ ماه گذشته، این دفتر توجه ویژه‌ای به تعامل با رسانه‌ها داشته و تلاش کرده از این طریق اطلاعات دقیق از وضعیت عراق در اختیار رسانه‌های ایرانی قرار دهد».

حسینی در ادامه افزود: بعد از انتخابات عراق، برخی از مسائل حاشیه‌ای پیش آمد از جمله بحث بازشماری آرا که باعث شد طعم شیرین پیروزی شیعیان در انتخابات کمتر شود.

نماینده سید عمار حکیم در ایران همچنین گفت: سازمان ملل متحد و قضاتی که به جای کمیساریای عالی انتخابات بر روند بازشماری آرا نظارت می کنند، تاکنون تغییر محسوسی در نتایج انتخابات مشاهده و اعلام نکرده اند و تاکنون نیز طبق نتایج بازشماری آرا که قرار است حدود دو هفته آینده به پایان برسد تغییر محسوسی در تعداد کرسی‌های جریان‌های فعال در انتخابات ایجاد نشده است.

وی همچنین اظهار کرد: آقای حکیم در جریان بازشماری آرا گفتگوهای بسیار خوبی را با جریان‌های سیاسی فعال در عراق انجام داد، با رهبران آنها گفتگوهای مفصلی را در ارتباط با لزوم تسریع تشکیل دولت در عراق صورت داد که البته با شروع تظاهرات و راهپیمایی‌ها در عراق این گفتگوها بین جریان‌های سیاسی عراق افت کرد و تحت‌الشعاع تظاهرات واقع شد.

نماینده جریان حکمت در ایران ادامه داد: دو هفته پیش مرجعیت نجف اشرف توسط امام جمعه کربلا بر اهمیت تسریع در تشکیل دولت در عراق تاکید کرد و شاید بتوان گفت این موضع تاییدی بر انتخابات بود و با تسریع در تشکیل دولت، نخست وزیری شجاع و قوی انتخاب می شود.

وی با ذکر این نکته که پس از اعلام موضع مرجعیت نجف اشرف، موضوع گفتگوها، توافق ها، هم پیمانی برای تشکیل دولت و گمانه زنی درباره نخست وزیر آینده در عراق در اولویت قرار گرفت و حرف نخست همه در این کشور تسریع در تشکیل دولت و آغاز گفتگو در این خصوص است، یادآور شد: آقای حکیم نیز ایده اکثریت ملی و نشستن بر سر میز مذاکره با شروط ملی را مطرح کرد تا بتوانند با رسیدن به توافق هرچه سریع تر دولت را تشکیل دهند.

حسینی افزود: آقای حکیم در گذشته و پیش از انتخابات نیز موضوع اغلبیت ملی را مطرح کرده بود که نتیجه آن همراهی اکثریت جریان های پیروز در پارلمان از طیف های مختلف شیعه، سنی و کرد و ایجاد اقلیتی به عنوان معارضه یا اپوزیسیون بود.

وی خاطرنشان کرد: با این روش می شود نخست وزیری قوی داشت تا کسانی که هم پیمان می شوند پشت او قرار بگیرند و دولتی قوی تشکیل دهند و اگر هم پیمانان قوی نباشند نخست وزیر نیز عملاً قوی نخواهد بود و کار اپوزیسیون در پارلمان نیز می تواند اصلاح، چکش کاری و رفع اشکالات دولت باشد و این گونه مردم هم امیدوار می شوند که یا از دولتی قوی برخوردارند و یا از اپوزیسیونی بهره مندند که در پارلمان سخن آنها را می گوید.

رئیس دفتر جریان حکمت در تهران با بیان اینکه بعد از این موضوع بار دیگر گفتگو بین جریان‌های سیاسی فعال در عراق برای تشکیل دولت در اولویت قرار گرفته است و همه بر این گفتمان تاکید دارند، به موضوع «اغلبیت ملی» اشاره کرد و گفت: آقای حکیم و جریان حکمت ملی بر تحقق چنین موضوعی تاکید دارند و امیدواریم که روند عراق در این چارچوب به پیش رود.