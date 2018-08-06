کانادا به جای ریاض در صنعاء سفارتخانه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در پست توئیتری خود با اشاره به اقدام عربستان در اخراج سفیر کانادا از ریاض نوشت: ما از کانادا می خواهیم تا به جای اینکه در کشوری سفارتخانه داشته باشد که رفتاری توهین آمیز با سفیر کانادا داشته، سفارت خود را در صنعاء افتتاح کند.

پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک کند..

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری رسمی سعودی (SPA) منتشر شد، اعلام کرد که عربستان همچنین سفیر خود از کانادا را فرا می خواند و تمام معاملات جدید تجاری و سرمایه گذاری با این کشور آمریکای شمالی را متوقف می کند.

در بیانیه ای که از سوی اداره امور خارجه کانادا منتشر شد، آمده است: کانادا به شدت نسبت به بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان سعودی از جمله «ثمر بدوی» نگران است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما از مقامات سعودی می خواهیم که آنها و سایر فعالان صلح جوی حقوق بشر را هرچه سریعتر آزاد کند.