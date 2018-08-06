معروف ترین بارش شهابی را هفته آینده رصد کنید

علی آزادگان در خصوص بارش شهابی برساوشی به خبرنگار مهر با بیان اینکه بارشهای شهابی در کل سال وجود دارند و ماهیانه یک یا دوبار می توان آنها را در فهرست رویدادهای نجومی دید، گفت: اما تعداد شهاب های اکثر آنها در ساعت بسیار اندک هستند و رصد آنها به سختی انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه بارش برساوشی را می توان معروفترین بارش سال دانست، گفت: بارش برساوشی با شهاب های زیاد خود در میانه تابستان بسیار چشمگیر و دیدنی هستند و به راحتی می توان آنها را رصد کرد.

این کارشناس نجوم با تاکید بر اینکه نام بارشهای شهابی برگرفته از محل کانون آنهاست، گفت: کانون بارش شهابی نقطه ای از آسمان شب است که به نظر می رسد شهاب ها همه از آن نقطه سرچشمه می گیرند و در آسمان پخش می شوند؛ این بارش شهابی همانند رانندگی در شبی برفی است که به نظر می رسد همه دانه های برف از نقطه ای در انتهای جاده سرچشمه می گیرند و به سوی شیشه خودرو پرتاب می شوند.

به گفته آزادگان، کانون بارش برساوشی هم در صورت فلکی برساوش قرار دارد و اگر انتهای شهاب ها را امتداد دهیم به نظر می رسد که از این صورت فلکی سرچشمه گرفته اند. البته این روش برای تشخیص شهاب های برساوشی از سایر شهاب های متفرقه بسیار کاربردی تر است.

وی عنوان کرد: بارش برساوشی ناشی از ذرات به جای مانده از دنباله دار «سویفت-تاتل» است و از ۲۶ تیر تا ۲ شهریور می توان شهاب های آن را در آسمان رصد کرد؛ اما در ۲۱ مرداد زمین به متراکم ترین بخش از ذرات به جای مانده از این دنباله دار می رسد به همین دلیل می توان اوج بارش را در این تاریخ به وضوح مشاهده کرد.

این کارشناس نجوم اضافه کرد: امسال در اوج بارش می توان انتظار دیدن ۶۰ تا ۷۰ شهاب در ساعت را داشت که چون ماه هم در حالت نو است و در همان ابتدای شب غروب می کند هیچ مزاحمتی برای رصدگران بارش ایجاد نخواهد کرد.

آزادگان افزود: بهترین زمان برای دیدن بیشترین شهاب پس از نیمه شب ۲۱-۲۰ و ۲۲-۲۱ مرداد است؛ البته احتمالا شب ۲۲-۲۱ مرداد با شهاب های بیشتری روبرو خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برای رصد بارش شهابی برساوشی فقط نیاز به آسمان تاریک است که این شرایط امسال مهیاست، بیان داشت: شهاب ها چیزی جز ذرات غبار به جای مانده از دنباله دار سویفت-تاتل نیستند که با سرعت ۶۰ کیلومتر در ثانیه به جو زمین برخورد می کنند و می سوزند. این دنباله دار هسته ای به قطر ۲۶ کیلومتر دارد و بزرگترین جسم شناخته شده ای است که متناوبا از اطراف زمین عبور می کند.

وی خاطر نشان کرد: در این شب تعدادی از سیارات را هم می توانید همراه با شهاب های بارش شهابی به نظاره بنشینید. مریخ درخشان و سرخ تا حدود ۴ صبح در آسمان خواهد بود.