رژیم صهیونیستی از ساخت دیوار حائل دریایی در غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در یک پست توئیتری نوشت: به تلاش های فشرده خود برای ساخت دیوار زمینی و دریایی در اطراف نوارغزه ادامه می دهیم.

بر اساس این گزارش، وی مدعی شده است: حماس هر روز توان خود را بیشتر برای حمله به اسرائیل از دست می دهد!

این اقدام رژیم صهیونیستی که می توان از آن به عنوان نقض تمامی قوانین بین المللی یاد کرد، دو هفته پس از آن صورت می گیرد که شبکه ۱۰ اسرائیل مدعی شده بود سازمان ملل متحد به همراه مصر در آستانه ارائه یک طرح بی سابقه برای کاهش تنش میان تل آویو و جنبش حماس است.

گفتنی است، شرایط انسانی در نوارغزه بحرانی است و ارتش رژیم اشغالگر قدس ۲۹ تیرماه در پی کشته شدن یک نظامی اش در مرز غزه با سرزمین های اشغالی، حملات خود به این منطقه را افزایش داد و مراکز زیادی را بمباران کرد.