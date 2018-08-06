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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۱

هتریک شطرنج ایران مورد توجه رئیس کنفدراسیون آسیا قرار گرفت

هتریک شطرنج ایران مورد توجه رئیس کنفدراسیون آسیا قرار گرفت

رئیس فدراسیون شطرنج آسیا در پیامی ضمن اشاره به هتریک ایران در کسب سه قهرمانی در مسابقات قهرمانی جام ملت‎های آسیا، این موفقیت را به رئیس فدراسیون ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج جام ملت های آسیا هفته گذشته در همدان برگزار شد. در این رقابت ها تیم ایران در هر سه بخش استاندارد، سریع و برق آسا به عنوان قهرمانی دست یافت و یک هتریک را به نام خود ثبت کرد. 

این موضوع مورد توجه «شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان» رئیس  فدراسیون شطرنج آسیا قرارگرفته است. وی در پیام تبریکی که برای مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران ارسال کرده، آورده است:

آقای پهلوان زاده عزیز

 بابت قهرمانی سه گانه تیم "ایران" در مسابقات "جام ملت های آسیا ۲۰۱۸" که از تاریخ ۵ لغایت ۱۲ شهریور ماه در ایران-همدان برگزار شد، تبریک می گویم.

تیم مردان شما با قهرمانی در بخش استاندارد، سریع و برق آسا یک هتریک بدست آوردند.این مساله شایسته افتخار در یک میدان قوی است.

 این پیروزی حاصل سخت کوشی شما برای گسترش شطرنج در بین جوانان کشور شماست.

برایتان تداوم موفقیت را آرزومندم.

بسیار سپاسگزارم

کد مطلب 4366869
زینب حاجی حسینی

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