جمع آوری زکات در زنجان به ۴۸ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، به جمعآوری زکات در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی چهار ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال زکات در استان زنجان جمعآوریشده است که هدفگذاری ۴۵ میلیارد ریال زکات بود.
وی اظهار کرد: این میزان زکات جمعآوریشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۹ درصد رشد دارد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: زکات جمعآوریشده ۸۵ درصد برای محرومان و ۱۵ درصد هم برای طرحهای عمرانی هزینه شده و هماکنون ۵۸۱ روستا مشمول زکات در استان هستند.
صفری تأکید کرد: در ۱۸۶ روستا شورای زکات تشکیلشده تا بانظارت دبیرخانه زکات استان همه مراحل جمعآوری و هزینه کرد زکات در خود روستاها انجام شود.
وی افزود: تشکیل جلسات شورای زکات در روستاها، شهرها، بخشها و شهرستانها با رویکرد ایجاد عزم و اراده همگانی برای ترویج، فرهنگسازی و احیای این فریضه اله در جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان یادآور شد: باید از تمام ظرفیتها در فرهنگسازی زکات استفاده کرد.
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