رشد ۹۰ درصدی صادرات اظهارشده درگمرک پرویزخان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت:در ۴ ماهه نخست سالجاری ۴۱۸ میلیون و ۳۱ هزارو ۲۳ دلارکالا با وزن ۱ میلیون و ۲۶ هزارو ۶۱۸ تن درگمرکات کرمانشاه، خسروی ، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۴۶ درصدی و از حیث وزن نیز ۲۴ درصد افزایش داشته است .



مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: از این میزان ، تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۳۰۱ میلیون و ۶۱۶ هزارو ۱۶۲ دلار کالا به وزن ۶۷۱ هزارو ۹۵۷ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۳۹ درصد و از حیث وزن نیز۶ درصد افزایش داشته است .



وی افزود: در ۴ ماهه نخست سال جاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.



حیدری بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۱۰۷ میلیون و ۴۹۸ هزارو ۵۴۰ دلار کالا به وزن ۳۳۳ هزارو ۸۲۴ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹۰ درصد افزایش و از حیث وزن نیز رشد ۱۱۵ درصدی داشته است.



وی خاطر نشان کرد: در ۴ ماهه نخست سالجاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۲ میلیون و ۳۴۹ هزارو ۶۴۰ دلار کالا به وزن ۱۰ هزارو ۱۹۸ تن می باشد.



مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه همچنین تشریفات صادرات گمرک پاوه را نیز ۶ میلیون و ۵۶۶ هزارو ۶۸۱ دلار کالا به وزن ۱۰ هزارو ۶۳۹ تن عنوان کرد.



وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی ،کولرهای آبی ، سیب زمینی محفوظ شده ، رول نایلون پلاستیکی ، انواع کاشی و سرامیک ، ظروف ملامین ، گرید لوله به صورت پودر، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده ، انواع بستنی ، کیسه پلاستیکی دانست و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.